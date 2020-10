Napoli | proteste e tensioni contro lockdown | centinaia di persone in piazza

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 ottobre 2020)disi sono radunate in Largo San Giovanni Maggiore, a, davanti alla sede dell’Università Orientale per protestareil coprifuoco e la prospettiva di. I manifestanti, autoconvocatisi sui social, hanno mostrato uno striscione con la scritta “Tu ci chiudi, tu ci paghi”, attaccando il governatore campano De Luca e il governo Conte con cori di protesta. Sono anche stati accesi dei fumogeni. “A salute è a prima cosa ma senza soldi non si cantano messe”, recita un altro grande striscione. I manifestanti stanno per partire in corteo per le vie del centro, ma i cortei sono attualmente vietati dall’ordinanza della Regione Campania.