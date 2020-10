Mindhunter 3 non ci sarà (almeno per ora), per David Fincher la serie è conclusa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mindhunter 3 non si farà. Dopo mesi di discussioni e incertezze, con David Fincher impegnato in altri progetti, Netflix aveva deciso di sciogliere il contratto ai suoi attori protagonisti – ovvero Jonathan Groff, Holt McCallany e Anna Torv. La serie non era stata cancellata, ma la piattaforma di streaming aveva deciso di metterla in stand-by, permettendo a Fincher di concentrarsi sulla nuova stagione di Love, Death and Robots e il film Mank. Ora sembra sia arrivata la conferma definitiva: Mindhunter 3 è fuori discussione. Durante il tour promozionale di Mank, il regista ha spiegato quanto sia stata dura realizzare una serie televisiva del genere: “Abbiamo vissuto a Pittsburgh dove è girata, ndr per quasi tre anni. Non uno sì e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020)3 non si farà. Dopo mesi di discussioni e incertezze, conimpegnato in altri progetti, Netflix aveva deciso di sciogliere il contratto ai suoi attori protagonisti – ovvero Jonathan Groff, Holt McCallany e Anna Torv. Lanon era stata cancellata, ma la piattaforma di streaming aveva deciso di metterla in stand-by, permettendo adi concentrarsi sulla nuova stagione di Love, Death and Robots e il film Mank. Ora sembra sia arrivata la conferma definitiva:3 è fuori discussione. Durante il tour promozionale di Mank, il regista ha spiegato quanto sia stata dura realizzare unatelevisiva del genere: “Abbiamo vissuto a Pittsburgh dove è girata, ndr per quasi tre anni. Non uno sì e ...

David Fincher ha spiegato i motivi per cui Mindhunter 3, probabilmente, non verrà realizzata: pochi spettatori e troppo costosa. Mindhunter 3 non sembra destinata a essere realizzata: David Fincher ha ...

