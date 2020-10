L’ex di Uomini e donne Alessio Lo Passo torna in Tv con il reality Affinity (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alessio Lo Passo, corteggiatore di Giulia Montanarini nella stagione 2011/2012 di Uomini e donne e in seguito tronista del programma di Maria De Filippi, torna far parlare di sé a distanza di anni. Il giovane come noto, è stato anche in carcere per cinque mesi nel 2017, con l’accusa di estorsione. A distanza di tempo, l’ex protagonista di U&D è tornato a parlare di quella brutta esperienza che, comunque sia, ha cambiato la sua vita e che oggi lo ha portato a rimettersi in gioco in televisione partecipando al nuovo reality Affinity. Alessio Lo Passo torna in Tv dopo la disavventura del carcere Alessio Lo Passo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 ottobre 2020)Lo, corteggiatore di Giulia Montanarini nella stagione 2011/2012 die in seguito tronista del programma di Maria De Filippi,far parlare di sé a distanza di anni. Il giovane come noto, è stato anche in carcere per cinque mesi nel 2017, con l’accusa di estorsione. A distanza di tempo, l’ex protagonista di U&D èto a parlare di quella brutta esperienza che, comunque sia, ha cambiato la sua vita e che oggi lo ha portato a rimettersi in gioco in televisione partecipando al nuovoLoin Tv dopo la disavventura del carcereLo...

