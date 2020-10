In Libia le due parti in guerra si sono accordate per un cessate il fuoco permanente (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le Nazioni Unite hanno annunciato il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco permanente in Libia. L’accordo è stato firmato venerdì mattina a Ginevra, in Svizzera, dai rappresentanti dei due schieramenti che si stanno facendo la guerra: quello Leggi su ilpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le Nazioni Unite hanno annunciato il raggiungimento di un accordo per unilin. L’accordo è stato firmato venerdì mattina a Ginevra, in Svizzera, dai rappresentanti dei due schieramenti che si stanno facendo la: quello

Le Nazioni Unite hanno annunciato il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco permanente in Libia. L’accordo è stato firmato venerdì mattina a Ginevra, in Svizzera, dai rappresentanti dei ...

