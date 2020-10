Guerra in Nagorno-Karabakh, Putin rende noto che sono già 5mila i morti in 3 settimane (Di venerdì 23 ottobre 2020) Secondo il presidente russo Vladimir Putin quasi sono già quasi 5mila i morti in poco più di tre settimane di Guerra tra azeri e armeni per il Nagorno-Karabakh. 'Secondo i nostri dati - ha detto in tv ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 ottobre 2020) Secondo il presidente russo Vladimirquasigià quasiin poco più di treditra azeri e armeni per il. 'Secondo i nostri dati - ha detto in tv ...

mashka_baldovin : RT @KioskRBE: ??Nuovo podcast?? ????????La guerra riesplode in Nagorno-Karabakh. Migliaia di morti, tregue saltate e una soluzione appare lontan… - lau_luciani : RT @KioskRBE: ??Nuovo podcast?? ????????La guerra riesplode in Nagorno-Karabakh. Migliaia di morti, tregue saltate e una soluzione appare lontan… - alfredosasso : RT @KioskRBE: ??Nuovo podcast?? ????????La guerra riesplode in Nagorno-Karabakh. Migliaia di morti, tregue saltate e una soluzione appare lontan… - KioskRBE : ??Nuovo podcast?? ????????La guerra riesplode in Nagorno-Karabakh. Migliaia di morti, tregue saltate e una soluzione app… - emchella : Nagorno: Putin, quasi 5.000 morti in 3 settimane guerra - Mondo - ANSA -