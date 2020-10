Grande Fratello Vip 5 | l’appello di Tommaso Zorzi a Barbara d’Urso | “Scopri chi è Simone” video

Leggi su gossipblog

(Di venerdì 23 ottobre 2020)del ‘Vip 5’ è entrato in fissa per Simone, il misterioso fan che, stamattina, gli ha fatto recapitare un messaggio dal cielo. Oggi pomeriggio, parlando con Guenda Goria, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, l’influencer ha svelato le proprie sensazioni, lusingato da questo gesto di affetto da parte del fan numero 1:Vip 5: l'aereo perdal misterioso Simone (: “Sarò la nuova Pamela Prati, mi innamoro di una persona che non esiste. Simone è il mio Mark Caltagirone. Ringrazio tutto il pubblico. Mi sono sentita sposata, l’abbiamo fatto virtuale. Capisci come sono messo. Io, a questo punto, mi ...