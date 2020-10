-Giro D’Italia-2020: Josef Cerny vince la 19 tappa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oggi tra non pochi problemi si è corsa la 19 tappa del -Giro D’Italia-2020, iniziata e poi terminata in anticipo a causa della pioggia, per poi ricominciare alle 14.30 ma con una nuova tappa di partenza, non più Morbegno, ma Abbiategrasso fino ad arrivare ad Asti. In questa tappa è successo di tutto, corridori che non intendevano ripartire, polemiche e dichiarazioni dure da parte del Direttore del Giro D’Italia che ha rispedito al mittente le parole ambigue di qualche corridore che lasciavano pensare a strani decisioni prese già in mattinata dagli organizzatori della corsa rosa, ben prima della pioggia che ha sferzato senza sosta. A vincere la tappa è stato il corridore della Repubblica Ceca ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oggi tra non pochi problemi si è corsa la 19del -D’Italia-, iniziata e poi terminata in anticipo a causa della pioggia, per poi ricominciare alle 14.30 ma con una nuovadi partenza, non più Morbegno, ma Abbiategrasso fino ad arrivare ad Asti. In questaè successo di tutto, corridori che non intendevano ripartire, polemiche e dichiarazioni dure da parte del Direttore delD’Italia che ha rispedito al mittente le parole ambigue di qualche corridore che lasciavano pensare a strani decisioni prese già in mattinata dagli organizzatori della corsa rosa, ben prima della pioggia che ha sferzato senza sosta. Are laè stato il corridore della Repubblica Ceca ...

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : ??? The 2020 #Giro d’Italia, Cima Coppi: her majesty Passo dello Stelvio. ??? La Cima Coppi del #Giro d'Italia 2020:… - wojtek1425 : RT @giroditalia: ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di @cernyjose… - ChristinFairy : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? - @TrekSe… -

