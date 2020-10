‘Gf Vip 5’ | nuovi dissapori tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini | che poi discute anche con Stefania Orlando!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Regna il sole sulla Casa del Grande Fratello Vip 5 ma dentro c’è aria di tempesta dopo il videomessaggio che ieri sera Matilde Brandi ha fatto recapitare ai suoi ex coinquilini. La ballerina non ha, infatti, risparmiato giudizi severi e taglienti soprattutto nei confronti di Guenda Goria, Maria Teresa Ruta,Orlando e, che non ha preso per niente bene le parole di Brandi e si è scagliato contro chi non ha preso una posizione netta contro di lei. In particolare l’influencer è rimasto deluso da, e questa mattina durante la colazione non ha fatto niente per nasconderglielo: “Io penso che tu non ti schieri perché se tu ti schierassi contro certe cose, ti porteresti dietro tutta una serie di conseguenze”. ...