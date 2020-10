Federica Pellegrini: “Mi rifiuto di aver paura di parlare, continuerò a stare antipatica a…” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Federica Pellegrini ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera per fare il punto sulla polemica scoppiata un giorno fa. La nuotatrice aveva infatti fatto gridare allo scandalo quando aveva annunciato di aver accompagnato la madre a fare il tampone. Ma come, ha interrotto la quarantena? «Innanzitutto è utile dire che io e mia mamma abbiamo trascorso la quarantena insieme. Io dovevo partire per le gare a Budapest e lei era venuta a darmi il cambio per i cani. Quando sono risultata positiva al Covid, si è messa la mascherina, teneva il distanziamento. Ma è mia madre, ha fatto cose da mamma: di notte, è entrata nella stanza per darmi la tachipirina. Dopo cinque giorni, i primi sintomi. A quel punto, perché cominciasse la sua quarantena, doveva fare il tampone. Appuntamento, quindi, in ... Leggi su golssip (Di venerdì 23 ottobre 2020)ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera per fare il punto sulla polemica scoppiata un giorno fa. La nuotatrice aveva infatti fatto gridare allo scandalo quando aveva annunciato diaccompagnato la madre a fare il tampone. Ma come, ha interrotto la quarantena? «Innanzitutto è utile dire che io e mia mamma abbiamo trascorso la quarantena insieme. Io dovevo partire per le gare a Budapest e lei era venuta a darmi il cambio per i cani. Quando sono risultata positiva al Covid, si è messa la mascherina, teneva il distanziamento. Ma è mia madre, ha fatto cose da mamma: di notte, è entrata nella stanza per darmi la tachipirina. Dopo cinque giorni, i primi sintomi. A quel punto, perché cominciasse la sua quarantena, doveva fare il tampone. Appuntamento, quindi, in ...

