Daniele De Rossi a Propaganda Live: data e orario della puntata (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci sarà anche la bandiera della Roma Daniele De Rossi tra gli ospiti di Propaganda Live. La puntata di venerdì 23 ottobre, in onda su La7 dalle 21:15, si aprirà quindi con la compagnia dell’ex Nazionale azzurro. C’è grande curiosità per ascoltare le sue parole sui molteplici temi dell’opinione pubblica italiana, con un accento ovviamente sul calcio e sul suo futuro in ottica Roma e non. C’è una grande amicizia tra De Rossi e il conduttore Diego Bianchi, che nel giorno dell’addio ai gialloRossi del 16 si presentò con una maglietta dedicata al famoso tatuaggio del tackle. I due hanno inoltre assistito al derby dello scorso gennaio insieme allo stadio. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci sarà anche la bandieraRomaDetra gli ospiti di. Ladi venerdì 23 ottobre, in onda su La7 dalle 21:15, si aprirà quindi con la compagnia dell’ex Nazionale azzurro. C’è grande curiosità per ascoltare le sue parole sui molteplici temi dell’opinione pubblica italiana, con un accento ovviamente sul calcio e sul suo futuro in ottica Roma e non. C’è una grande amicizia tra Dee il conduttore Diego Bianchi, che nel giorno dell’addio ai giallodel 16 si presentò con una maglietta dedicata al famoso tatuaggio del tackle. I due hanno inoltre assistito al derby dello scorso gennaio insieme allo stadio.

