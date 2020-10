Covid, per il premier è necessario evitare una seconda chiusura generale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente Conte ha ribadito la necessità di evitare un secondo lockdown, precisando però di essere pronto a intervenire in qualsiasi momento. Coronavirus, parla Conte: “Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente Conte ha ribadito la necessità diun secondo lockdown, precisando però di essere pronto a intervenire in qualsiasi momento. Coronavirus, parla Conte: “Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown” su Notizie.it.

corradoformigli : STATE A CASA. Fa impressione il ritorno ossessivo di questo appello. Staremo a casa se necessario. Ma pretendiamo v… - RobertoBurioni : Un'ottima notizia in una brutta giornata. Pur senza una cura risolutiva la mortalità per COVID-19 degli ultrasessa… - Giorgiolaporta : Ieri mentre 15 mila italiani e 17 mila spagnoli entravano nel panico scoprendo di essere positivi al #Covid_19, il… - DIOMosler : RT @CesareSacchetti: Degli scienziati danesi hanno realizzato uno studio che dimostra la scarsa efficacia delle mascherine per prevenire il… - Brasviz1 : @sarabanda_ secondo me sì vuole fare muoia Sansone con tutti i Filistei per non dover dare conto di essersi dedicat… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Covid, appello di 100 scienziati: "Misure drastiche in 2-3 giorni" - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Covid. Sierologici in farmacia, Emilia Romagna estende campagna gratuita ai nonni degli alunni

23 OTT - Cresce il numero di persone che potranno accedere ai test sierologici rapidi e gratuiti nelle farmacie voluti dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della grande campagna di screening epide ...

In Calabria coprifuoco e Dad, firmata ordinanza contro il Covid-19

CATANZARO (ITALPRESS) - Sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado dal 26 ottobre 2020; sospensione, in presenza e ...

23 OTT - Cresce il numero di persone che potranno accedere ai test sierologici rapidi e gratuiti nelle farmacie voluti dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della grande campagna di screening epide ...CATANZARO (ITALPRESS) - Sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado dal 26 ottobre 2020; sospensione, in presenza e ...