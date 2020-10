Coronavirus | Roberto Mancini e la vignetta negazionista | le scuse su Twitter

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Una story su Instagram, con unaa corredo di dubbio gusto. Un uomo su di un lettino di un ospedale che ha un dialogo con una infermiera. “Hai idea come ti sei ammalato?” chiede quest’ultima. “Guardando i TG” risponde il paziente. Una– quella postata da– che ha fatto discutere … L'articolo NewNotizie.it.

fattoquotidiano : Coronavirus, polemica per la vignetta condivisa sui social da Roberto Mancini: “Come ti sei ammalato? guardando tro… - matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. Massimo Galli commenta la vignetta postata dal CT della nazionale italiana @robymancio: 'Chiun… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: “Imboscare è il vero potere”, spunta il libro di Roberto #Speranza eliminato dalle librerie: il titolo di cattivo gust… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: “Imboscare è il vero potere”, spunta il libro di Roberto #Speranza eliminato dalle librerie: il titolo di cattivo gust… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roberto

Il Fatto Quotidiano

Da lunedì 26 ottobre in Piemonte è possibile, presso tutti i laboratori pubblici e privati, sottoporsi, anche senza prescrizione medica, al test rapido antigenico per sapere se si è positivi al ...Una vignetta – quella postata da Roberto Mancini – che ha fatto discutere e che ha ... e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso. Una ...