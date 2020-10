Cava de’ Tirreni, annullata la messa del 2 novembre al Cimitero (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – A seguito dell’emergenza sanitaria in corso e la recrudescenza del contagio covid 19, il Sindaco Vincenzo Servalli, la Curia Vescovile e S.E. l’Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli, hanno disposto l’annullamento delle celebrazioni eucaristiche in suffragio dei Defunti del 2 novembre al Civico Cimitero. L’Arcivescovo di Amalfi Cava de’ Tirreni, Mons. Orazio Soricelli, officerà la Santa messa in suffragio dei Defunti del 2 novembre, alla Chiesa Cattedrale Santa Maria della Visitazione, alle ore 19, nel rispetto delle norme epidemiologiche previste. L'articolo Cava de’ Tirreni, annullata la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutode’(Sa) – A seguito dell’emergenza sanitaria in corso e la recrudescenza del contagio covid 19, il Sindaco Vincenzo Servalli, la Curia Vescovile e S.E. l’Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli, hanno disposto l’annullamento delle celebrazioni eucaristiche in suffragio dei Defunti del 2al Civico. L’Arcivescovo di Amalfide’, Mons. Orazio Soricelli, officerà la Santain suffragio dei Defunti del 2, alla Chiesa Cattedrale Santa Maria della Visitazione, alle ore 19, nel rispetto delle norme epidemiologiche previste. L'articolode’la ...

