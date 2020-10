Ballando con le Stelle 2020, sesta puntata: Red Canzian ballerino per una notte. Ospiti anche Edoardo Leo, Giallini e Giulia Bevilacqua (Di venerdì 23 ottobre 2020) Red Canzian Dopo aver assolto in prima persona il ruolo di ballerina per una notte, Milly Carlucci è pronta ad accogliere un nuovo ospite nel talent show ‘danzereccio’ di Rai1. Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle 2020, in onda domani in prima serata, sarà infatti Red Canzian, ex membro dei Pooh, a sottoporsi al severo giudizio della giuria per conquistare il tesoretto utile ad aiutare i concorrenti in gara. “Sabato ballerino per una notte, un grandissimo amico. Io accolgo con immenso piacere su questa pista Red Canzian, che ci porta tutta la magia della sua musica, della musica dei Pooh. Di tanti anni di meravigliose canzoni che noi abbiamo veramente sognato, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 ottobre 2020) RedDopo aver assolto in prima persona il ruolo di ballerina per una, Milly Carlucci è pronta ad accogliere un nuovo ospite nel talent show ‘danzereccio’ di Rai1. Nelladicon le, in onda domani in prima serata, sarà infatti Red, ex membro dei Pooh, a sottoporsi al severo giudizio della giuria per conquistare il tesoretto utile ad aiutare i concorrenti in gara. “Sabatoper una, un grandissimo amico. Io accolgo con immenso piacere su questa pista Red, che ci porta tutta la magia della sua musica, della musica dei Pooh. Di tanti anni di meravigliose canzoni che noi abbiamo veramente sognato, ...

