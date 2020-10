Arcuri e i suoi superstipendi | interviene la Guardia di Finanza nella sede di Invitalia

(Di venerdì 23 ottobre 2020)romana diè arrivata ladi. Il motivo? Acquisire documenti sui super stipendi di Domenico, attuale commissario straordinario per l’emergenza Covid. A darne notizia è Nello Trocchia con un approfondito articolo pubblicato su Domani., nonostante il delicato incarico che gli ha affidato Conte, è ancora anche amministratore delegato di, società del Ministero dell’Economia.ricopre tale carica dal 2007 e oggi la Corte dei Conti del Lazio vuole fare chiarezza sull’ammontare degli stipendi percepiti in questi anni dal manager. Secondo le norme che fissano un tetto agli stipendi dei manager pubblici,...

Come riporta "Il Domani", finora Arcuri avrebbe percepito 1.467.200 euro in più rispetto ai limiti di legge ma ha offerto la sua totale collaborazione alla Corte dei Conti per fare luce sull'intera ...Cosa si è detto al Fubinar della FUB “Salute, algoritmi e Intelligenza Artificiale. Tecnologie digitali al servizio di medici e pazienti” tra nuove frequenze per gli ospedali e recovery Fund.