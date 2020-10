Almanacco del 23-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 ottobre 2020)del giorno ci siamo al venerdì venerdì 23 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni da Capestrano nome Giovanni che deriva l’abbiamo detto anche l’altra volta deriva dall’ebraico e significa Dio ha avuto Misericordia un dono di Dio anticamente veniva in posta un figlio lungamente atteso è nato quando ai genitori avevano perso la speranza sono una pioggia Gianni Rodari che lei Alex Zanardi e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri i nati di oggi Roger ce l’abbiamo la nostra agendina su tutti i nati di oggi non ce l’abbiamo E allora veniamo a fare a Stefano Irene a Gianni Tantissimi auguri a voi A tutti coloro che oggi hanno una ricorrenza da festeggiare Allora pronti con il viaggio nel tempo 23 ottobre 1900New York circa 30000 donne Marciano lungo la quinta strada per ...