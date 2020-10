Ultime Notizie Roma del 22-10-2020 ore 13:10 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’Italia in una situazione ben diversa da marzo ma comunque molto critica il premier Giuseppe Conte illustra la camera l’ultimo dpcm e avverte che il Governo è pronto a intervenire ancora ritiene necessario un coordinamento con le regioni che hanno adottatemi neanche più restrittive e rassicura sulla scuola la ministra Azzolina vigila sugli ingressi scaglionati e alle superiori permettendo anche turni pomeridiani intanto da oggi scatta il coprifuoco in Lombardia dalle 23 e alle 5 fino al 13 novembre è da venerdì lo sarà nel Lazio impennata dei contagi 15199 127 decessi La Germania ha inserito gran parte dell’Italia fra le zone a rischio covid il governo Renzi raccon 5 miliardi un nuovo ciclo della cassa ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’Italia in una situazione ben diversa da marzo ma comunque molto critica il premier Giuseppe Conte illustra la camera l’ultimo dpcm e avverte che il Governo è pronto a intervenire ancora ritiene necessario un coordinamento con le regioni che hanno adottatemi neanche più restrittive e rassicura sulla scuola la ministra Azzolina vigila sugli ingressi scaglionati e alle superiori permettendo anche turni pomeridiani intanto da oggi scatta il coprifuoco in Lombardia dalle 23 e alle 5 fino al 13 novembre è da venerdì lo sarà nel Lazio impennata dei contagi 15199 127 decessi La Germania ha inserito gran parte dell’Italia fra le zone a rischio covid il governo Renzi raccon 5 miliardi un nuovo ciclo della cassa ...

(Teleborsa) - Impennata del debito e deficit dei paesi europei, a causa della pandemia di Covid-19 e del conseguente aumento della spesa pubblica per sostenere famiglie ed imprese, proprio nel momento ...

Covid a Napoli, l’incubo dei medici: «I camion con le bare»

«Attenzione, siamo al centro di una guerra e fingere che vada tutto bene non serve a niente. Se non facciamo qualcosa, molto presto vedremo sfilare i camion militari con le bare dei nostri ...

