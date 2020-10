Traffico Roma del 22-10-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Luceverdeancora una buona giornata Ben ritrovati all’ascolto aNord code sulla via Cassia via di Grottarossa fino all’ospedale di San Pietro verso il centro città da segnalare Inoltre possibili difficoltà di circolazione in via San Godenzo per un veicolo fermo in panne all’altezza di via Santa Giovanna Elisabetta trafficato della tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio a bivio per la tangenziale sulla tangenziale incolonnamenti a tratti dalla Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da via Prenestina viale Castrense verso San Giovanni incidente Aurelio su via di Boccea altezza via Achille Luigi bonanome ci troviamo in prossimità del raccordo a Montesacro code per incidente sulla Nomentana all’altezza di via Ettoregnoli ...