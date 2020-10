Tiziano Ferro come Gabriel Garko: “I produttori volevano una fidanzata finta per me” (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Tiziano Ferro gli era stato proposto di fidanzarsi con una donna Emergono delle anticipazioni sul documentario autobiografico di Tiziano Ferro che prende il titolo di Ferro. Quest’ultimo sarà molto presto disponibile sulla piattaforma online Amazon Prime. Al suo interno ci sono numerose confessioni del noto cantante, come ad esempio l’alcolismo. Anni fa, infatti, il professionista beveva molto ed era sprofondato nel baratro. Tiziano, inoltre, ha raccontato che prima di fare coming out alcuni discografici gli avevano fatto una proposta assurda. In poche parole, per preservare la sua immagine da etero e mettere a tacere le voci sulla sua omosessualità, avrebbero voluto far fidanzare il cantautore per finta con una ragazza. ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 22 ottobre 2020) Agli era stato proposto di fidanzarsi con una donna Emergono delle anticipazioni sul documentario autobiografico diche prende il titolo di. Quest’ultimo sarà molto presto disponibile sulla piattaforma online Amazon Prime. Al suo interno ci sono numerose confessioni del noto cantante,ad esempio l’alcolismo. Anni fa, infatti, il professionista beveva molto ed era sprofondato nel baratro., inoltre, ha raccontato che prima di fare coming out alcuni discografici gli avevano fatto una proposta assurda. In poche parole, per preservare la sua immagine da etero e mettere a tacere le voci sulla sua omosessualità, avrebbero voluto far fidanzare il cantautore percon una ragazza. ...

