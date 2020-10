Stefano Cucchi, il post della sorella Ilaria a 11 anni dalla morte (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono trascorsi undici anni dalla morte del geometra Stefano Cucchi, e tutti noi ricordiamo quel giorno come fosse ieri. A ricordarlo in prima linea è la sorella Ilaria, che gli ha dedicato una lettera commovente ma veritiera, colma di intensità e di bisogno di giustizia. Dal giorno della morte di Stefano, la famiglia ha infatti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono trascorsi undicidel geometra, e tutti noi ricordiamo quel giorno come fosse ieri. A ricordarlo in prima linea è la, che gli ha dedicato una lettera commovente ma veritiera, colma di intensità e di bisogno di giustizia. Dal giornodi, la famiglia ha infatti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

rubio_chef : 'Mentre i generali sfilano in udienza, 11 anni fa mio fratello Stefano moriva nell'indifferenza di tutti'… - ferrazza : 11 anni fa Stefano Cucchi venne ucciso dallo Stato. Non finiremo mai di dire grazie alla sorella Ilaria, alla mamma… - fanpage : 11 anni fa moriva #StefanoCucchi - n0brain_n0pain : RT @iacopo_melio: Il 22 ottobre del 2009 moriva Stefano Cucchi. Non lo uccise l’anoressia, la tossicodipendenza, la sieropositività e nemme… - eddyktm : RT @unoscribacchino: Il #22ottobre 2009, dopo sette giorni “nelle mani dello Stato”, Stefano #Cucchi moriva a Roma. Aveva 31 anni. https://… -