Perché su Twitter per fare un retweet ora devi cliccare "Citazione" (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Twitter cambia temporaneamente la meccanica del retweet in vista delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Adesso qui vuole condividere con i suoi un post altrui dovrà compiere un passaggio in più. I semplici retweet sono stati temporaneamente sospesi lasciando spazio al retweet con commento, che mostra il tweet originale come citazione. Con questo ostacolo il social network vuole indurre gli iscritti a riflettere prima di cliccare invio. La nuova modalità è attiva sia da mobile sia sulla versione desktop.

