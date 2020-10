Myrta Merlino seppellisce il governo con un gesto: “Vedete? E’ l’autocertificazione del fallimento” (video) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non dovevamo trovarci in questa situazione. E’ un fallimento. Myrta Merlino inizia col botto la nuova puntata de L’Aria che tira, sventolando il foglio dell’autocertificazione, come simbolo della débacle del governo Conte. E’ il fallimento certificato. Sempre più critica nei confronti del governo per la gestione dell’emergenza coronavirus, Myrta Merlino prosegue con un’ ulteriore bordata. Il foglietto dell’autocertificazione documenta le lacune di questi mesi. L’esecutivo si è baloccato con i banchi a rotelle e i bonus monopattini, ma ha sottovalutato sciattamente una seconda ondata pandemica largamente prevista. Il tono della conduttrice è indicativo, visto che ogni mattina nel suo programma documenta una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non dovevamo trovarci in questa situazione. E’ un fallimento.inizia col botto la nuova puntata de L’Aria che tira, sventolando il foglio dell’autocertificazione, come simbolo della débacle delConte. E’ il fallimento certificato. Sempre più critica nei confronti delper la gestione dell’emergenza coronavirus,prosegue con un’ ulteriore bordata. Il foglietto dell’autocertificazione documenta le lacune di questi mesi. L’esecutivo si è baloccato con i banchi a rotelle e i bonus monopattini, ma ha sottovalutato sciattamente una seconda ondata pandemica largamente prevista. Il tono della conduttrice è indicativo, visto che ogni mattina nel suo programma documenta una ...

