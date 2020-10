Mario Balotelli si allena in palestra in attesa di una squadra (VIDEO) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Mario Balotelli rimane in attesa di una nuova squadra dopo l’addio al Brescia, con cui ha passato una stagione difficile anche per via dei risultati poco brillanti della squadra lombarda. L’attaccante azzurro però si tiene pronto per ricominciare, come testimonia il VIDEO postato sul suo profilo Instagram, in cui l’ex Inter e Milan si allena in palestra eseguendo vari esercizi. https://www.instagram.com/p/CGnXEn7q9fz/ Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020)rimane indi una nuovadopo l’addio al Brescia, con cui ha passato una stagione difficile anche per via dei risultati poco brillanti dellalombarda. L’attaccante azzurro però si tiene pronto per ricominciare, come testimonia ilpostato sul suo profilo Instagram, in cui l’ex Inter e Milan siineseguendo vari esercizi. https://www.instagram.com/p/CGnXEn7q9fz/

Gf Vip, Balotelli in Casa e quarto nuovo concorrente: ultime anticipazioni

Le ultime anticipazioni sul Grande Fratello Vip 5 prevedono l'arrivo di Mario Balotelli nella Casa, ospite domani sera, e annunciano finalmente l'ingresso di Paolo Brosio come concorrente.

