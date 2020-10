Manovra | licenziamenti e Cig | nessun accordo tra Governo e sindacati

pdnetwork : Nella manovra per il 2021 ci sono 39 miliardi per l'Italia. C'è proroga Cig, blocco licenziamenti, miliardi a fondo… - fisco24_info : Manovra, su licenziamenti e cig nessun accordo : Posizioni ancora distanti tra governo e sindacati … - BSanturbano : RT @Adnkronos: #Manovra, su licenziamenti e cig nessun accordo - Adnkronos : #Manovra, su licenziamenti e cig nessun accordo - Notiziedi_it : Manovra, governo-sindacati: nodo proroga stop licenziamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra licenziamenti

La data del 31 gennaio proposta dall’esecutivo non piace ai leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil , Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri che hanno ribadito la richiesta ...In manovra ci sono, ha detto il premier, «risorse significative per rafforzare la sanità, rafforzare il trasporto scolastico, dare sostegno ai settori più colpiti, per un nuovo ciclo di cassa integraz ...