Le comunali del 2021. Candidati civici e partiti a corto di idee (Di giovedì 22 ottobre 2020) Bertolaso o Giletti a Roma, Sala a Milano, un rettore a Torino, un magistrato a Napoli, il presidente dei commercianti a Bologna sono solo gli ultimi nomi che a destra come a sinistra fioriscono nel ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Bertolaso o Giletti a Roma, Sala a Milano, un rettore a Torino, un magistrato a Napoli, il presidente dei commercianti a Bologna sono solo gli ultimi nomi che a destra come a sinistra fioriscono nel ...

ContestabileS : Martedì 27 ottobre convocazione c.a. Cassa Mutua Dip. Comunali per eleggere gli organismi, eletti tutti i candidati… - asuddipaperino : RT @sruotolo1: #regionali2020 dal 7 a 0 pronosticato da #salvini al 4 a 3 per il centrosinistra. E ora, per le comunali del 2021, si confro… - nanni_antonio : RT @ADeborahF: Uhhhhh... Il candidato del centrodestra alle prossime comunali di Roma dovrebbe essere nientemeno che Guido Bertolaso ????????????… - marchese_il : RT @sruotolo1: #regionali2020 dal 7 a 0 pronosticato da #salvini al 4 a 3 per il centrosinistra. E ora, per le comunali del 2021, si confro… - AntonioNanni5 : RT @ADeborahF: Uhhhhh... Il candidato del centrodestra alle prossime comunali di Roma dovrebbe essere nientemeno che Guido Bertolaso ????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : comunali del Elezioni comunali Milano 2021, Veronesi contro Sala: l'idea del centrodestra Corriere della Sera Lockdown ad Arzano in provincia di Napoli: "Non abbiamo avuto informazioni e non sappiamo cosa fare"

Il comune di Arzano, in provincia di Napoli, da mercoledì 21 ottobre è in lockdown ma i cittadini non sono stati avvisati e molti si sono riversati in strada per chiedere spiegazioni alle forze dell' ...

Arrestato dipendente comunale della Bassa padovana: ha rubato ingenti somme di soldi pubblici

Applicata nei confronti del dipendente comunale un'ordinanza di custodia cautelare. Oltre all’arresto, è in fase di esecuzione anche il sequestro di 4 immobili e di 11 conti correnti bancari ...

Il comune di Arzano, in provincia di Napoli, da mercoledì 21 ottobre è in lockdown ma i cittadini non sono stati avvisati e molti si sono riversati in strada per chiedere spiegazioni alle forze dell' ...Applicata nei confronti del dipendente comunale un'ordinanza di custodia cautelare. Oltre all’arresto, è in fase di esecuzione anche il sequestro di 4 immobili e di 11 conti correnti bancari ...