Lazio, buone notizie per Inzaghi: Lazzari torna in gruppo. Milinkovic-Savic migliora (Di giovedì 22 ottobre 2020) buone notizie per Simone Inzaghi che oggi ha ritrovato a Formello l’esterno Manuel Lazzari, infortunatosi nel ritiro della Nazionale. Insieme a Lazzari, si è aggregato al gruppo anche Escalante. I due sono a disposizione per la gara con il Bologna di sabato. Anche per Milinkovic-Savic buone nuove. Il centrocampista serbo, dopo una botta ricevuta con il Borussia, non si è allenato ma le sue condizioni migliorano. Gli altri assenti sono Vavro (problema muscolare), Cataldi (problemi intestinali) e Pereira (febbre). Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020)per Simoneche oggi ha ritrovato a Formello l’esterno Manuel, infortunatosi nel ritiro della Nazionale. Insieme a, si è aggregato alanche Escalante. I due sono a disposizione per la gara con il Bologna di sabato. Anche pernuove. Il centrocampista serbo, dopo una botta ricevuta con il Borussia, non si è allenato ma le sue condizionino. Gli altri assenti sono Vavro (problema muscolare), Cataldi (problemi intestinali) e Pereira (febbre). Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

blackbloc1312 : @NicoSpinelli8 Nico nessuno ci ha messo sotto , anzi le nostre prestazioni sono sempre state più che buone a parte… - balkanocratico : @Eurosport_IT @ChampionsLeague 9 a Morata e 8 all'Atalanta per buone prestazioni contro due squadre mediocri e solo… - AndiKasmi : @gippu1 Errata corrige: chi segnò a Tirana fu Pëllumb (Luke) Shaqiri, all'epoca un 19enne di buone speranze. Dopo d… - Aquila6811 : RT @Solo_La_Lazio: ?? Buone notizie per Simone Inzaghi ?? Escalante e Lazzari pronti per giocare ?? Forze nuove per il tecnico - Solo_La_Lazio : ?? Buone notizie per Simone Inzaghi ?? Escalante e Lazzari pronti per giocare ?? Forze nuove per il tecnico -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio buone ScaleUp, le buone pratiche della Regione Lazio per l'Ue TusciaUp Torna l'autocertificazione in buona parte d'Italia: scarica il modulo

Se si ha l'obbligo di uscire di casa durante le ore di coprifuoco in Lombardia, Lazio e Campania, i cittadini devono presentare l'autocertificazione alle autorità competenti in caso di posto di blocco ...

Conte alla Camera: "Situazione diversa da marzo, ma critica"

Giuseppe Conte ha illustrato alla Camera il Dpcm del 18 ottobre per contrastare l’aumento dei contagi da coronavirus.

Se si ha l'obbligo di uscire di casa durante le ore di coprifuoco in Lombardia, Lazio e Campania, i cittadini devono presentare l'autocertificazione alle autorità competenti in caso di posto di blocco ...Giuseppe Conte ha illustrato alla Camera il Dpcm del 18 ottobre per contrastare l’aumento dei contagi da coronavirus.