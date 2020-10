Grande Fratello Vip 5: la lite tra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci dopo il videomessaggio di Matilde Brandi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Stasera, giovedi’ 22 ottobre 2020, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’ si è consumata la resa dei conti tra Matilde Brandi, ultima eliminata dal gioco, e gli ormai ex compagni d’avventura. I concorrenti della ‘stanza blu’ sono i principali bersagli della showgirl (Qui, il video): “Caro Tommy, il ruolo della prima donna ti viene molto bene, sei un ragazzo davvero carismatico e simpatico, però, fatti dare un consiglio da chi primadonna lo è stato davvero… ma volte bisogna stare un passo indietro ed uscire di scena in punta di piedi ed è proprio lì che ricevi l’applauso della gente, mentre tu Maria Teresa, sono uscita e si sono spenti i riflettori su di te, bisogna inserire un colpo di scena in questo copione che ti ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 22 ottobre 2020) Stasera, giovedi’ 22 ottobre 2020, all’interno della casa del ‘Vip’ si è consumata la resa dei conti tra, ultima eliminata dal gioco, e gli ormai ex compagni d’avventura. I concorrenti della ‘stanza blu’ sono i principali bersagli della showgirl (Qui, il video): “Caro Tommy, il ruolo della prima donna ti viene molto bene, sei un ragazzo davvero carismatico e simpatico, però, fatti dare un consiglio da chi primadonna lo è stato davvero… ma volte bisogna stare un passo indietro ed uscire di scena in punta di piedi ed è proprio lì che ricevi l’applauso della gente, mentre tu Maria Teresa, sono uscita e si sono spenti i riflettori su di te, bisogna inserire un colpo di scena in questo copione che ti ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - aboutdetta : RT @peularis: 'Se ne va Matilde e i gruppi si sciolgono, forse perché la stronza era Matilde' TOMMASO ZORZI SEI TU IL GRANDE FRATELLO SEI… - AnnaScotto10 : RT @peularis: 'Se ne va Matilde e i gruppi si sciolgono, forse perché la stronza era Matilde' TOMMASO ZORZI SEI TU IL GRANDE FRATELLO SEI… - MaryPayne9444 : RT @Tommasino02: Tommaso fa schizzare tutti in 20 minuti e alle 22:30 va a dormire ?? Signori, abbiamo il vincitore di questo Grande Fratel… -