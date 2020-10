Giro d’Italia 2020, Kelderman in maglia rosa: “Un sogno” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Questa è stata la tappa più dura della mia vita. Avevamo un obiettivo e lo abbiamo raggiunto: la vittoria di Jai Hindley è stata bellissima, sapevamo che avrebbe potuto farcela. E’ un sogno indossare la maglia rosa. Sono veramente felice di essere in testa”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Wilco Kelderman, corridore olandese della Sunweb, nuova maglia rosa dopo la diciottesima tappa del Giro d’Italia con arrivo ai Laghi di Cancano. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Questa è stata la tappa più dura della mia vita. Avevamo un obiettivo e lo abbiamo raggiunto: la vittoria di Jai Hindley è stata bellissima, sapevamo che avrebbe potuto farcela. E’ un sogno indossare la. Sono veramente felice di essere in testa”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Wilco, corridore olandese della Sunweb, nuovadopo la diciottesima tappa deld’Italia con arrivo ai Laghi di Cancano.

