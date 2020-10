Fondi | minorenne violentata in gruppo | arrestati 3 indiani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La Polizia di Stato di Latina ha dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Latina a carico di 3 cittadini di nazionalità indiana indagati, per il reato di violenza sessuale diaggravata dalla minore età della vittima avvenuta anel periodo compreso tra marzo ad aprile 2020. Le indagini Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato Distaccato di P.S. di, hanno preso avvio a seguito della denuncia presentata dalla madre della vittima. I soggetti, tutti di nazionalità indiana e attualmente in attesa di regolarizzare la loro posizione sul territorio italiano, erano stati ospitati nell’abitazione della vittima, durante il periodo del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria per covid-19, e, approfittando ...