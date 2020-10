Esplode bomba in municipio | sul posto | Polizia e Vigili del Fuoco

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Inquietante episodio nelle scorse ore a Quartu Sant'Elena, nella città metropolitana di Cagliari, dove ignoti hanno fattore unasul retro del palazzo delche ha causato danneggiamenti alla parte esterna dell’edificio pubblico. La deflagrazione è avvenuta durante la notte appena trascorsa, poco prima delle 4 di giovedì 22 ottobre, svegliando di soprassalto e mettendone in allarme molti residenti della zona. La, che dai primi rilievi dellasembra di produzione artigianale, è stata piazzata su un muretto in via Venezia e ha danneggiato in particolare la recinzione deldi Quartu Sant'Elena mentre le schegge di cemento volate via hanno infranto una vetrata e una tapparella. A rendere ...