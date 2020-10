Coronavirus | quinta zona rossa in Sicilia | comune del Palermitano in lockdown dopo 70 casi positivi

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Per Torretta, in provincia di Palermo, è scattata la “l’accertamento di 70di. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza. Si tratta delladell’Isola. L’ordinanza, appena firmata, decorre dalle 14 di domani restera’ in vigore fino alle 24 del 30 ottobre. In particolare nel paesino delsara’ vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, all’interno del territorio comunale. Stop alle lezioni nelle scuole. La principale modalita’ di lavoro sara’ lo smart-working. Attualmente sono in vigore ...