Coca-Cola | in rialzo grazie alla trimestrale

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Bene, con undell’1,49%. A fare da assist al titolo contribuisce laannunciata dal colosso delle bevande analcoliche. Il terzo trimestre si è chiuso con utili netti pari a 1,74 miliardi di dollari, (40 centesimi per azione), in calo rispetto ai 2,59 miliardi, (60 centesimi per azione) dello stesso periodo dell’anno scorso. Escluse le voci di bilancio straordinarie, il gigante americano ha riportato un profitto per azione di 55 centesimi, facendo meglio dei 46 centesimi per azione attesi dagli analisti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione al gigante americano della bevanda più famosa al ...