Xbox Series X: 'tra 3 settimane sarete le persone più felici al mondo con la console più potente' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Manca meno di un mese sia al lancio di PS5 che a quello di Xbox Series X/S e ovviamente l'attenzione dei videogiocatori e di tutta l'industria è puntata verso i giorni che vanno dal 10 al 19 novembre, quando la next-gen arriverà ufficialmente nelle case di milioni di gamer.Allo stesso tempo è un periodo cruciale sia per Sony che per Microsoft, i due competitor che hanno lanciato alla massima velocità le macchine dell'hype. Dopo l'account Twitter di PlayStation Italia, che ci ha ricordato come manchi meno di un mese al lancio di PS5 nel nostro Paese, ecco il "contrattacco" del colosso di Redmond e del reparto marketing di Xbox.Con una serie di tweet, il profilo Twitter ufficiale di Xbox ha anche sfruttato un vecchio "slogan" e motivo di vanto per Xbox Series ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Manca meno di un mese sia al lancio di PS5 che a quello diX/S e ovviamente l'attenzione dei videogiocatori e di tutta l'industria è puntata verso i giorni che vanno dal 10 al 19 novembre, quando la next-gen arriverà ufficialmente nelle case di milioni di gamer.Allo stesso tempo è un periodo cruciale sia per Sony che per Microsoft, i due competitor che hanno lanciato alla massima velocità le macchine dell'hype. Dopo l'account Twitter di PlayStation Italia, che ci ha ricordato come manchi meno di un mese al lancio di PS5 nel nostro Paese, ecco il "contrattacco" del colosso di Redmond e del reparto marketing di.Con una serie di tweet, il profilo Twitter ufficiale diha anche sfruttato un vecchio "slogan" e motivo di vanto per...

XboxInfos : RT @Eurogamer_it: 'La console più potente' è a sole 3 settimane di distanza. #XboxSeriesX #Xbox - CeotechI : RT @CeotechI: Razer annuncia che i prodotti Razer esistenti progettati per Xbox... - #razer #xboxseriesx #gadget #gamesetup #gaming #gamer… - CeotechI : Razer annuncia che i prodotti Razer esistenti progettati per Xbox... - #razer #xboxseriesx #gadget #gamesetup… - domenicopanacea : Ecco perché Xbox Series X -Più potente di PS5. Non importa quanto, è innegabile lo sia. I giochi multipiattaforma… - Multiplayerit : Xbox Series X: framerate più stabile di PS5 nei giochi che sfruttano intensamente la CPU -