Whirlpool Napoli, domani l'incontro al Mise. Gli operai: Partecipi anche il Governatore De Luca (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chiedono che De Luca, domani, sia presente al tavolo al Mise. Gli operai Whirlpool Napoli, alla vigilia del tavolo ministeriale, scrivono una lettera aperta al presidente della Regione Campania. "Chiediamo al governatore di intervenire al tavolo – scrivono – coscienti che il momento che stiamo vivendo per la crisi pandemica vede un impegno in prima linea del presidente De Luca". domani, per gli operai della fabbrica di Napoli est, "si consumerà l'ennesimo tavolo ministeriale sulla nostra vertenza", che riguarda non solo i lavoratori della Whirlpool, ma quelli di tutta la Campania, "anche i colleghi di Carinaro e ..."

