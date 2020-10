“Tornatene al tuo Paese, qui comandiamo noi”: padre e due figli attaccano un 22enne con un bastone e un machete. Arrestati (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Hanno aggredito un ragazzo di 22 anni originario del Burkina Faso con un machete, mentre gli gridavano: “Tornate al tuo Paese, qui comandiamo noi”. Un uomo di 53 anni e i suoi due figli di 30 e 24 anni sono stati Arrestati con l’accusa di tentato omicidio aggravato da discriminazione e odio razziale. Per i tre l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dalla polizia, è stata emessa il 17 ottobre dal Gip del Tribunale di Modena. L’aggressione sarebbe invece avvenuta il 15 luglio in una strada di Modena, nella zona sud della città, dove uno dei tre uomini avrebbe preso il 22enne a bastonate in testa, mentre un altro lo avrebbe colpito con il machete, accoltellando a un braccio e gridandogli intanto offese razziste. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Hanno aggredito un ragazzo di 22 anni originario del Burkina Faso con un, mentre gli gridavano: “Tornate al tuo, quinoi”. Un uomo di 53 anni e i suoi duedi 30 e 24 anni sono staticon l’accusa di tentato omicidio aggravato da discriminazione e odio razziale. Per i tre l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dalla polizia, è stata emessa il 17 ottobre dal Gip del Tribunale di Modena. L’aggressione sarebbe invece avvenuta il 15 luglio in una strada di Modena, nella zona sud della città, dove uno dei tre uomini avrebbe preso ila bastonate in testa, mentre un altro lo avrebbe colpito con il, accoltellando a un braccio e gridandogli intanto offese razziste. ...

