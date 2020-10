Tina Cipollari sbeffeggia Gemma Galgani: “Sei carente di tante cose…” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tina Cipollari non riesce più a trattenersi e anche durante la puntata di oggi si lascia andare ad alcuni commenti e sbeffeggia Gemma Galgani senza nessuna pietà. L’opinionista di Uomini e Donne torna così ancora una volta a creare un vero e proprio casino all’interno dello studio dovuto alle tantissime situazioni che la dama crea all’interno delle sue conoscenze. A tener banco durante la puntata di oggi è stata infatti la dama e Tina che, riprendendo i loro classici litigi sono arrivate al punto tale di non rispettare la distanza di sicurezza. Maria De Filippi nonostante i lunghi rimproveri si è trovata davanti a due donne completamente ingestibili. Cosa è realmente successo? Tina ... Leggi su giornal (Di mercoledì 21 ottobre 2020)non riesce più a trattenersi e anche durante la puntata di oggi si lascia andare ad alcuni commenti esenza nessuna pietà. L’opinionista di Uomini e Donne torna così ancora una volta a creare un vero e proprio casino all’interno dello studio dovuto alle tantissime situazioni che la dama crea all’interno delle sue conoscenze. A tener banco durante la puntata di oggi è stata infatti la dama eche, riprendendo i loro classici litigi sono arrivate al punto tale di non rispettare la distanza di sicurezza. Maria De Filippi nonosi lunghi rimproveri si è trovata davanti a due donne completamente ingestibili. Cosa è realmente successo?...

Notiziedi_it : Gemma vs Tina per il cactus: “è grassa e spinosa”, ma la Cipollari sbotta “è una mummia” | Video Witty Tv - ManuCia0 : Tina Cipollari mi sta aiutando in questo brutto momento, vorrei ringraziarla #uominiedonne - lasara_81 : Dopo l'ennesima lite con Tina ...Gemma ha lasciato #uominiedonne - EmiliaRomano14 : @Handemiyyy___ @Serkan_Bolat1 Tina Cipollari no?? - _tommo_91_ : RT @oudreihorne: Ndo stanno Tina cipollari e Gianni sperti? . . . #TEMPTATIONISLAND #speranza #alberto #nunzia -