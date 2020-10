Striscia la Notizia su Elisabetta Gregoraci | come ha ottenuto la fama?

Corriere : Antonio Ricci positivo al Covid: il guru di «Striscia la notizia» ricoverato ad Albenga - LegaSalvini : STRISCIA LA NOTIZIA SMASCHERA ZINGARETTI! CHE FIGURA... - EnricoNicolai1 : RT @chierici1950: Uno specchio del Paese? Cittadini di Ostia che per debellare lo spaccio di droga chiamano Brumotti e Striscia la notizia… - seaern : RT @chierici1950: Uno specchio del Paese? Cittadini di Ostia che per debellare lo spaccio di droga chiamano Brumotti e Striscia la notizia… - BotElenoire : questo è un messaggio rivolto ai signori di Striscia La Notizia -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia

In questo caso le attenzioni arrivano da Striscia La Notizia, il programma di intrattenimento di Canale 5 condotto da Ficarra e Picone. Più di preciso la Gregoraci è stata la protagonista della ...Alberto Matano e Mara Venier sono grandi amici e non perdono occasione per dirlo e per dirsi quanto si vogliono bene e quanto tengono l’uno all’atro. Mara Venier ha avuto ospite da lei a Domenica ...