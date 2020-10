Stop al coprifuoco in Lombardia: Salvini frena (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Colpo di scena. Mancava soltanto la firma del Ministro della Salute. Ma l’ordinanza sul coprifuoco in Lombardia è al momento ferma. Pesa lo scetticismo di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha frenato il governatore leghista Fontana. “Prima di chiudere io voglio capire”. In videoconferenza il leader del centrodestra ha richiamato Attilio Fontana invitandolo ad un cambio di passo. “Voglio una sferzata di metà mandato. Il governo respinge tutte le nostre richieste e a noi tocca portare la croce, imponendo misure impopolari che fanno infuriare i cittadini?”. Matteo Salvini vuole che i sindaci, da cui è venuta la richiesta del coprifuoco, accettino di smussare l’ordinanza. Qualcosa potrebbe cambiare già oggi con i negozi ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Colpo di scena. Mancava soltanto la firma del Ministro della Salute. Ma l’ordinanza sulinè al momento ferma. Pesa lo scetticismo di Matteo. Il leader della Lega hato il governatore leghista Fontana. “Prima di chiudere io voglio capire”. In videoconferenza il leader del centrodestra ha richiamato Attilio Fontana invitandolo ad un cambio di passo. “Voglio una sferzata di metà mandato. Il governo respinge tutte le nostre richieste e a noi tocca portare la croce, imponendo misure impopolari che fanno infuriare i cittadini?”. Matteovuole che i sindaci, da cui è venuta la richiesta del, accettino di smussare l’ordinanza. Qualcosa potrebbe cambiare già oggi con i negozi ...

fanpage : ??ULTIM'ORA, 'Stop a tutti gli spostamenti dalle 23 alle 5', quindi #coprifuoco. La richiesta della Regione Lombardia - petergomezblog : Il governo dà l’ok alla #Lombardia: coprifuoco in Regione, dalle 23 stop attività e spostamenti. Centri commerciali… - Corriere : De Luca: «Coprifuoco alle 22 per Halloween, la festa monumento all’imbecillità» - Ticinonline : Coprifuoco in #lombardia, Salvini ferma tutto - radioalfa : In Campania limitazione spostamenti interprovinciali. Coprifuoco da venerdì alle 23. Stop mobilità dalla mezzanotte… -