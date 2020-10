Serie C, girone C: nelle gare pomeridiane regna l’equilibrio, il Teramo si prende il primato. La classifica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sesta giornata del campionato di Serie C, girone C.PALERMO-TURRIS, UFFICIALE: PARTITA RINVIATA, MATCH NON SI GIOCHERA’ CAUSA COVIDNon ha disputato la propria partita il Palermo contro la Turris, la gara è stata infatti rinviata a data da destinarsi a causa dei troppi positivi al Covid 19 dei rosanero. Nel pomeriggio sono andate in scena tre gare che sono terminate con altrettanti pareggi. Senza reti le sfida tra Paganese e Virtus Francavilla e tra Casertana e Catanzaro; 1-1 nella sfida tra Potenza e Teramo con i biancorossi che in attesa del Bari si prendono il primato in classifica. La classificaTeramo 11Bari 10Turris 10Ternana 9Vibonese 8Catanzaro 8Avellino 6Juve Stabia 7Catania 6Bisceglie 6Potenza 5Viterbese 4Monopoli 4Foggia 3Casertana ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sesta giornata del campionato diC,C.PALERMO-TURRIS, UFFICIALE: PARTITA RINVIATA, MATCH NON SI GIOCHERA’ CAUSA COVIDNon ha disputato la propria partita il Palermo contro la Turris, la gara è stata infatti rinviata a data da destinarsi a causa dei troppi positivi al Covid 19 dei rosanero. Nel pomeriggio sono andate in scena treche sono terminate con altrettanti pareggi. Senza reti le sfida tra Paganese e Virtus Francavilla e tra Casertana e Catanzaro; 1-1 nella sfida tra Potenza econ i biancorossi che in attesa del Bari si prendono ilin. La11Bari 10Turris 10Ternana 9Vibonese 8Catanzaro 8Avellino 6Juve Stabia 7Catania 6Bisceglie 6Potenza 5Viterbese 4Monopoli 4Foggia 3Casertana ...

