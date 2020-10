Serie B, Lecce-Cremonese termina 2-2 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Cremonese si fa rimontare a Lecce dopo essere stata in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Gaetano e Valzania. Ma nella ripresa i salentini riacciuffano il 2-2 con le reti di Dermaku e Coda. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lasi fa rimontare adopo essere stata in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Gaetano e Valzania. Ma nella ripresa i salentini riacciuffano il 2-2 con le reti di Dermaku e Coda. ...

