Serie B, Balata: «Abbiamo piani B e C, ma sarebbero penalizzanti» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mauro Balata ha parlato della situazione della Serie B visto l’aggravarsi della pandemia Covid-19 Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha parlato della situazione del campionato cadetto, visto l’aggravarsi della pandemia da Covid-19, in occasione della presentazione dell’iniziativa Rotary “In campo contro la Polio”. «È il solito problema di cui sentivamo parlare nei mesi lockdown. Non è così semplice ipotizzare piani B e C, certo li Abbiamo ma sarebbero situazioni estremamente penalizzanti. Ma il calcio è uno dei settori dove maggiormente si investe in salute ed è uno dei più controllati dal punto di vista sanitario. Bisogna riflettere e trattare il calcio come altri ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mauroha parlato della situazione dellaB visto l’aggravarsi della pandemia Covid-19 Mauro, presidente della LegaB, ha parlato della situazione del campionato cadetto, visto l’aggravarsi della pandemia da Covid-19, in occasione della presentazione dell’iniziativa Rotary “In campo contro la Polio”. «È il solito problema di cui sentivamo parlare nei mesi lockdown. Non è così semplice ipotizzareB e C, certo limasituazioni estremamente. Ma il calcio è uno dei settori dove maggiormente si investe in salute ed è uno dei più controllati dal punto di vista sanitario. Bisogna riflettere e trattare il calcio come altri ...

