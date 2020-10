Se è vegano non è hamburger E l' Ue decide sulla non-carne

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mariangela Cutrone In attesa della decisione del Parlamento europeo sull’abolizione delle definizioni ingannevoli utilizzate per definire glie le salsicce vegane; nata una battaglia tra allevatori e industria dellacontro salutisti e vegani L'industria dellae gli allevatori difendono il nome e il consumo dei veri; nata una vera e propria battaglia contro glie le salsicce vegane in attesa della decisione del Parlamento europeo sull’abolizione del divieto di definire “” ciò che non lo;. Di fatti non; corretto usare il termine ...