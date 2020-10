Regular Season dell'European League: BDS campioni, Chaos retrocessi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Giunge al termine il secondo stage dell' European League , il campionato europeo di Rainbow Six Siege targato FaceIT alla sua prima edizione ufficiale. L' EUL porta con sè importantissimi verdetti, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Giunge al termine il secondo stage, il campionato europeo di Rainbow Six Siege targato FaceIT alla sua prima edizione ufficiale. L' EUL porta con sè importantissimi verdetti, ...

Il Campionato Europeo di Rainbow Six Siege targato FACEIT chiude la sua prima edizione con il trionfo dei BDS e la prima retrocessione della loro storia per i Chaos ...

EuroCup - (Virtus Bologna) Vittoria Lietkabelis sull'Antwerp alla volata finale

Il Lietkabelis riceve l'Antwerp nella quarta giornata di regular season di EuroCup. Primo tempo testa a testa, che vede la squadra lituana piazzare un break 6-0 negli ultimi 120 secondi ...

