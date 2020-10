Morte Lucia Caiazza, arrestato il compagno Vincenzo Garzia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Esclusa la pista dell’incidente stradale e dei calcoli, furono violenze ad uccidere Lucia Caiazza, arrestato il compagno. Lucia Caiazza e Vincenzo Garzia (Fonte foto: web)La cinquantaduenne di Casavatore, Lucia Caiazza, morta in ospedale dopo due giorni di degenza, sarebbe morta a causa delle violenze subite dal suo compagno, Vincenzo Garzia, con cui aveva condiviso l’abitazione in fase di lockdown. Il 16 ottobre, alle prime luci dell’alba, i carabinieri della stazione di Casavatore, si sono messi sulle tracce di Garzia, arrestandolo, eseguendo un provvedimento emesso dal Gip del tribunale Napoli Nord di Aversa, su ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Esclusa la pista dell’incidente stradale e dei calcoli, furono violenze ad uccidereil(Fonte foto: web)La cinquantaduenne di Casavatore,, morta in ospedale dopo due giorni di degenza, sarebbe morta a causa delle violenze subite dal suo, con cui aveva condiviso l’abitazione in fase di lockdown. Il 16 ottobre, alle prime luci dell’alba, i carabinieri della stazione di Casavatore, si sono messi sulle tracce di, arrestandolo, eseguendo un provvedimento emesso dal Gip del tribunale Napoli Nord di Aversa, su ...

LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Chi l'ha visto?' del 21 ottobre alle 21.20 su RAI 3: la morte di Lucia Caiazza) Segui su: La N… - SoniaLaVera : RT @francescatotolo: Il ministro #Azzolina, dopo 9 mesi, non ha ancora capito la differenza tra test sierologici e test rapidi, però decide… - MZorzy : RT @francescatotolo: Il ministro #Azzolina, dopo 9 mesi, non ha ancora capito la differenza tra test sierologici e test rapidi, però decide… - patriziatraver8 : RT @francescatotolo: Il ministro #Azzolina, dopo 9 mesi, non ha ancora capito la differenza tra test sierologici e test rapidi, però decide… - Annalis04484378 : RT @francescatotolo: Il ministro #Azzolina, dopo 9 mesi, non ha ancora capito la differenza tra test sierologici e test rapidi, però decide… -