LIVE Vuelta a España 2020, Pamplona-Lekunberri in DIRETTA: Wellens al comando sul Puerto de Urbasa

16.16 Oramai il gruppo ha un ritardo superiore ai sei minuti. 16.12 Wellens ha scollinato con 1'36" sui suoi inseguitori. 16.09 Siamo a 65 chilometri al traguardo. Wellens ha 1'27" su Aranburu, Hivert, Armirail e Serrano. Gruppo guidato dalla Jumbo-Visma a 5'49". 16.06 Un chilometro allo scollinamento. Wellens ha ben 1'13" di vantaggio. Il GPM del Puerto de Urbasa è ormai suo. 16.02 Siamo a 4 chilometri dalla vetta e Wellens ha addirittura 53″ sui suoi inseguitori, mentre il gruppo è a 5′ di ...

