Live Inter-Borussia 1-1: Conte dà una chance a Eriksen (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'Inter ospita il Borussia Moenchengladbach a San Siro nel primo match della fase a gironi di Champions e Conte deve fare i conti con alcune assenze a causa delle positività al... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'ospita ilMoenchengladbach a San Siro nel primo match della fase a gironi di Champions e Conte deve fare i conti con alcune assenze a causa delle positività al...

Inter : LIVE-??-Antonio Conte e Samir Handanovic in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League ?? - Inter : LIVE-??-La conferenza di mister Antonio Conte alla vigilia del #DerbyMilano: ascoltiamola insieme ?? - passione_inter : 64' Ammonito De Vrij per L'Inter. #InterBorussia 1-1 LIVE - cmdotcom : #ChampionsLeague, la #MOVIOLA LIVE: #Vidal su #Thuram, rigore con il Var per il #Gladbach - sportli26181512 : Champions League, la MOVIOLA LIVE: Vidal su Thuram, rigore con il Var per il Gladbach: Dopo le partite d’esordio di… -