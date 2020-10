Lino Guanciale, il messaggio di coraggio e forza al pubblico (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’attore de L’Allieva ha scritto un tweet per incoraggiare le persone in questo periodo a causa del coronavirus Lino Guanciale ha pubblicato in queste ore su Twitter un post di incoraggiamento e di forza rivolgendosi a tutti in questo difficile periodo dovuto all’emergenza sanitaria a causa del Covid. Ecco il messaggio di coraggio pubblicato dall’attore: “Non è un momento facile, dobbiamo tenere duro e fare la nostra parte per liberarci dal #COVID19. Godiamo dei piccoli momenti di leggerezza che ci possono regalare le nostre serie preferite come #lallieva3”. L’attore a giugno scorso era stato tra i primi a riprendere a lavorare subito dopo il lockdown per completare la registrazione della fortunata serie L’Allieva, in cui recita accanto ad ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’attore de L’Allieva ha scritto un tweet per incoraggiare le persone in questo periodo a causa del coronavirusha pubblicato in queste ore su Twitter un post di incoraggiamento e dirivolgendosi a tutti in questo difficile periodo dovuto all’emergenza sanitaria a causa del Covid. Ecco ildipubblicato dall’attore: “Non è un momento facile, dobbiamo tenere duro e fare la nostra parte per liberarci dal #COVID19. Godiamo dei piccoli momenti di leggerezza che ci possono regalare le nostre serie preferite come #lallieva3”. L’attore a giugno scorso era stato tra i primi a riprendere a lavorare subito dopo il lockdown per completare la registrazione della fortunata serie L’Allieva, in cui recita accanto ad ...

