La Colatura di alici di Cetara è DOP (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Colatura di alici di Cetara è DOP. Si è concluso, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea L349 di oggi 21 ottobre 2020 l'iter per il riconoscimento della DOP ad uno dei prodotti campani più tipici: la Colatura di alici di Cetara. La Colatura di alici di Cetara ... Leggi su positanonews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ladidiè DOP. Si è concluso, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea L349 di oggi 21 ottobre 2020 l'iter per il riconoscimento della DOP ad uno dei prodotti campani più tipici: ladidi. Ladidi...

TeresaBellanova : La colatura di alici di Cetara è stata riconosciuta come prodotto DOP dall'Unione Europea. Un altro importante rico… - Gb2002Gb : RT @TeresaBellanova: La colatura di alici di Cetara è stata riconosciuta come prodotto DOP dall'Unione Europea. Un altro importante riconos… - elespaterlini1 : RT @TeresaBellanova: La colatura di alici di Cetara è stata riconosciuta come prodotto DOP dall'Unione Europea. Un altro importante riconos… - Tino44588447 : RT @TeresaBellanova: La colatura di alici di Cetara è stata riconosciuta come prodotto DOP dall'Unione Europea. Un altro importante riconos… - laRedazioneEU : Colatura di Alici di Cetara, concluso l’iter: arriva la Dop -