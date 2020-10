J-POP Manga presenta Unico,il volume all’occidentale di Osamu Tezuka (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nella Osamushi Collection, progetto editoriale legato alla vasta produzione di Osamu Tezuka, fa l’ingresso il 21 ottobre l’attesissimo inedito dal titolo Unico (in Giappone pubblicato da Sanrio dal 1976). Unico è un docile Unicorno che, da quanto si dice in giro, pare dispensare amore e benessere a chi è buono di indole. La prima a beneficiarne gli straordinari effetti è la bellissima dea Psiche. L’animale magico ha come padroncina proprio la dea della mitologia greca – nonché impersonificazione dell’amore umano. A rompere gli equilibri ci penserà la perfida Venere: mossa dall’invidia che prova nei confronti di Psiche e del suo Unicorno, scaraventerà quest’ultimo in un continuum ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nellashi Collection, progetto editoriale legato alla vasta produzione di, fa l’ingresso il 21 ottobre l’attesissimo inedito dal titolo(in Giappone pubblicato da Sanrio dal 1976).è un docilerno che, da quanto si dice in giro, pare dispensare amore e benessere a chi è buono di indole. La prima a beneficiarne gli straordinari effetti è la bellissima dea Psiche. L’animale magico ha come padroncina proprio la dea della mitologia greca – nonché impersonificazione dell’amore umano. A rompere gli equilibri ci penserà la perfida Venere: mossa dall’invidia che prova nei confronti di Psiche e del suorno, scaraventerà quest’ultimo in un continuum ...

