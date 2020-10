Ivan Gonzalez lasciato in diretta dalla fidanzata Oriana Marzoli: ‘Problemi in camera da letto’ (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La ragazza ha confessato dei particolari molto intimi sull’ex tronista arrIvando a lasciarlo in diretta. Ecco che cosa è successo in Spagna Ivan Gonzalez e Oriana Marzoli si sono lasciati Abbiamo conosciuto Ivan Gonzalez in Italia come uno dei tentatori della prima edizione di Temptation Island Vip accanto a Valeria Marini. Poi ha fatto il tronista di Uomini e Donne, in cui ha scelto Sonia Pattarino, e ha anche partecipato al Grande Fratello Vip cercando una relazione con Clizia Incorvaia. In Spagna, però, lui aveva già partecipato a Uomini e Donne, versione iberica, e anche a Supervivientes. Non avendo il successo sperato in Italia è tornato in Spagna e ha partecipato all’ennesimo reality in cui ha conosciuto ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La ragazza ha confessato dei particolari molto intimi sull’ex tronista arrdo a lasciarlo in. Ecco che cosa è successo in Spagnasi sono lasciati Abbiamo conosciutoin Italia come uno dei tentatori della prima edizione di Temptation Island Vip accanto a Valeria Marini. Poi ha fatto il tronista di Uomini e Donne, in cui ha scelto Sonia Pattarino, e ha anche partecipato al Grande Fratello Vip cercando una relazione con Clizia Incorvaia. In Spagna, però, lui aveva già partecipato a Uomini e Donne, versione iberica, e anche a Supervivientes. Non avendo il successo sperato in Italia è tornato in Spagna e ha partecipato all’ennesimo reality in cui ha conosciuto ...

BITCHYFit : Outing per Ivan Gonzalez: ha avuto una storia con un uomo che lavora a Uomini e Donne Spagna? Parla la conduttrice - Manuel_Real_Off : Iban fregatene, prendi il bolo e innamorati del piloto - ElisaDiGiacomo : Oriana Marzoli lascia Ivan Gonzalez perché non provava più attrazione fisica per lei - donatda : #Repost @giuseppeporro.it • • • • • • Outing per Ivan Gonzalez: è con un uomo che lavora a Uomini e Donne? Le dichi… - fairuivanista : RT @zazoomblog: Outing per Ivan Gonzalez: ha avuto una storia con un uomo che lavora a Uomini e Donne Spagna? Parla la conduttrice - #Outi… -